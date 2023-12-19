Психолог Игонина рассказала, как оставаться в ресурсе в преддверии Нового года

Специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина посоветовала планировать рабочий график таким образом, чтобы оставалось время для отдыха — это поможет избежать предновогоднего эмоционального выгорания.

Полноценный сон, свободные вечера и выходные, занятия хобби и спортом, совместные игры и прогулки с детьми важны для психологического комфорта и эмоционального фона, поделилась она в беседе с РИАМО.

Психолог также посоветовала соблюдать режим дня и питания для сбережения собственных ресурсов.

По словам Игониной, не всё запланированное обязательно для выполнения. Чтобы отсеять второстепенное, она посоветовала ответить себе на вопрос: «Действительно ли это сейчас самое главное?»

Ранее психолог, директор Центра психолого-социального консультирования «Наша жизнь» Александр Колмановский в беседе с НСН заявил, что человек может испытывать депрессию из-за стресса на фоне одиночества.