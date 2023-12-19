В Подмосковье обнаружили редких для региона птиц

Министр экологии Московской области Тихон Фирсов заявил, что натуралисты и орнитологи региона обнаружили могильника, дымчатого коршуна, короткоклювого гуменника, луговую тиркушку, кольцеклювую чайку, которых раньше не наблюдали.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на министерство.

«Информация о таких пернатых гостях очень важна для орнитологов, ведь они изучают факторы, влияющие на миграцию птиц, изменение их популяций и возможность расселения в другие регионы», — сказал Фирсов.

Он также отметил, что эта информация будет учтена при подготовке следующего издания Красной книги Подмосковья. Её выпуск запланирован на 2028 год.

Ранее сообщалось, что на территории Московской области появился первый в регионе природно-исторический комплекс областного значения «Горковский», расположенный в городских округах Ленинский и Домодедово.