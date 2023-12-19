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В ХМАО спрогнозировали потепление до +3 °С к концу недели

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Синоптики спрогнозировали потепление до +3 °С в Ханты-Мансийском автономном округе к 22 декабря.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«22 декабря днём температура в ХМАО -23...+3 °С. В большинстве районов небольшой и умеренный снег, ветер южных направлений 7—12 м/с», — рассказали в ведомстве.

В Ханты-Мансийске, Кондинском и Нефтеюганском районах будет выше 0 °С.

В Нижневартовске, Сургуте — около 0 °С.

В Березовском районе -3...-8 °С, ночью до -12...-18 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал, какой циклон влияет на погоду в Москве и Московской области.

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