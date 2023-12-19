В ХМАО спрогнозировали потепление до +3 °С к концу недели
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
«22 декабря днём температура в ХМАО -23...+3 °С. В большинстве районов небольшой и умеренный снег, ветер южных направлений 7—12 м/с», — рассказали в ведомстве.
В Ханты-Мансийске, Кондинском и Нефтеюганском районах будет выше 0 °С.
В Нижневартовске, Сургуте — около 0 °С.
В Березовском районе -3...-8 °С, ночью до -12...-18 °С.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал, какой циклон влияет на погоду в Москве и Московской области.