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Для держателей Пушкинской карты в Подмосковье пройдут новогодние мероприятия

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Музеи и театры Московской области подготовили новогодние мероприятия для держателей Пушкинской карты.
Для держателей Пушкинской карты в Подмосковье пройдут новогодние мероприятия
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма.

В частности, студенты и школьники могут посетить проект «Щелкунчик. Большая история» в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» и экспозицию «Моя родная провинция» в музее-заповеднике «Зарайский кремль».

Музыкальный музей-заповедник Чайковского в Клину представит проект «Музыкальные сказки».

С 20 декабря начнут работу выставки «Маковские. Константин и Владимир» в Серпуховском историко-художественном музее и «Вокруг Левитана» в Звенигородском манеже.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что для посетителей ВДНХ разработали специальный «Снежный маршрут», следуя по которому можно увидеть 28 зимних площадок.

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