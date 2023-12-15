Синоптик Позднякова спрогнозировала потепление в Москве до 0 °С на следующей неделе
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«В воскресенье днём погоду уже будет определять следующий атлантический циклон. Мы будем находиться в его широком, очень тёплом секторе, и поэтому днём температура воздуха преодолеет отметку в ноль градусов» — сказала она в беседе с телеканалом «360».
Как отметила эксперт, снег не начнёт таять при таких температурных показателях — он будет просто оседать.
По словам Поздняковой, потепление продлится практически всю следующую неделю.
Ранее Татьяна Позднякова высказалась о снегопадах в столичном регионе.