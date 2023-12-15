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На дорогах Крыма будет дежурить спецтехника из-за непогоды 16 декабря

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В Крыму в субботу, 16 декабря, ожидается мокрый снег и гололедица, в связи с чем в районах республики, а также на Ангарском и Грушевском перевалах будет дежурить спецтехника.
На дорогах Крыма будет дежурить спецтехника из-за непогоды 16 декабря
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу регионального Минтранса.

«В преддверии ухудшения погоды и прогноза неблагоприятных метеорологических условий в Крыму 16 декабря на круглосуточном дежурстве в регионах Крыма, а также на Ангарском и Грушевском перевалах находятся 56 человек и 39 единиц техники ГУП РК «Крымавтодор», — заявили в пресс-службе.

Водителей призвали проявлять внимательность на дороге.

Ранее специалист ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов в беседе с URA.RU рассказал, что в Пермском крае после с 19 декабря начнётся резкое потепление, температура воздуха постепенно поднимется выше 0 °С.

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