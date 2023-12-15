Синоптик Позднякова прокомментировала снегопады в Москве

Главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова высказалась о снегопадах в столичном регионе.

«Снегопад начался 14 декабря в 17:20 на большей части территории Москвы и Подмосковья, до 21:00 выпало 2—4 см снега. За ночь в Москве появилось до 12 мм осадков, днём в пятницу ожидаем ещё 2—5 мм. То есть не исключено, что за сутки 15 декабря на Москву обрушится количество осадков, близкое к рекорду, а рекорд дня составляет около 17 мм», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, циклон «Ваня» затух в районе Санкт-Петербурга, а в настоящее время столичный регион находится под влиянием южного циклона, который образовался в Средиземноморье.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики спрогнозировали резкие перепады температур на выходные 16—17 декабря в Ямало-Ненецком автономном округе.