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Диетолог Соломатина: майонез желательно разбавлять нежирной сметаной

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Диетолог Елена Соломатина заявила, что майонез желательно разбавлять нежирной сметаной или йогуртом. В некоторых случаях его и вовсе лучше заменить, считает эксперт.
Диетолог Соломатина: майонез желательно разбавлять нежирной сметаной
  • Gettyimages.ru
  • © Oleksandr Todorov

«Конечно, в хорошем майонезе нет ничего криминального. Я не говорю о тех, где много различных ароматизаторов, усилителей вкуса и так далее. Обычный майонез делается из яиц, горчицы, уксуса, сахара и соли, ничего такого криминального», — сказала Соломатина в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, в большом количестве и в сочетании с рядом других продуктов майонез может быть вреден. В качестве примера эксперт привела различные соления и маринады, в которых используется уксус и много соли.

«Традиционно нашу новогоднюю ночь здоровому человеку выдержать достаточно сложно, а уж что говорить о пожилых, хронических больных», — добавила Соломатина.

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