В парках Москвы оборудовали 20 горок для катания

В городских парках Москвы оборудовали 20 горок для катания, большинство из которых бесплатные.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на портал мэра и правительства.

Для детей рекомендуются горки, в частности, в парках «Бабушкинский», у Джамгаровского пруда и у Борисовских прудов.

Взрослым может быть интересно прокатиться на тюбинге со склонов в музее-заповеднике «Царицыно» или в ландшафтном парке «Митино».

Самый длинный склон расположен на естественном ландшафте у Большого моста в «Царицыне». Его протяжённость составляет 120 м. Это специально подготовленный снежный жёлоб.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что для посетителей ВДНХ разработали специальный «Снежный маршрут», следуя по которому, можно увидеть 28 зимних площадок.