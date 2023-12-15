RT в Telegram
Подпишись

В Подмосковье запускают операцию «Ёлочка»

Короткая ссылка
В Московской области на землях лесного фонда на следующей неделе начнётся работа в рамках операции «Ёлочка».
В Подмосковье запускают операцию «Ёлочка»
  • Gettyimages.ru
  • © Lukas Juodagalvis

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Комлесхоз.

Отмечается, что мобильные группы сотрудников лесничества, правоохранительных органов, администраций городских округов и общественных инспекторов усилят охрану мест, где растут хвойные молодняки.

Кроме того, организовано дежурство на стационарных постах.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области усилили охрану хвойных деревьев перед Новым годом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить