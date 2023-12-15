В Подмосковье запускают операцию «Ёлочка»
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Комлесхоз.
Отмечается, что мобильные группы сотрудников лесничества, правоохранительных органов, администраций городских округов и общественных инспекторов усилят охрану мест, где растут хвойные молодняки.
Кроме того, организовано дежурство на стационарных постах.
Ранее сообщалось, что в Калининградской области усилили охрану хвойных деревьев перед Новым годом.