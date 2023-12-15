В Подмосковье запускают операцию «Ёлочка»

В Московской области на землях лесного фонда на следующей неделе начнётся работа в рамках операции «Ёлочка».

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Комлесхоз.

Отмечается, что мобильные группы сотрудников лесничества, правоохранительных органов, администраций городских округов и общественных инспекторов усилят охрану мест, где растут хвойные молодняки.

Кроме того, организовано дежурство на стационарных постах.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области усилили охрану хвойных деревьев перед Новым годом.