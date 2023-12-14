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Специалист Павлова рассказала о сроках годности новогодних салатов

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Специалист Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Елена Павлова рассказала, как долго можно хранить новогодние салаты.
Специалист Павлова рассказала о сроках годности новогодних салатов
  • Gettyimages.ru

«Овощные салаты из сырых и варёных овощей, фруктов, с добавлением консервированных овощей, яиц, мяса, птицы, рыбы, копчёностей без заправки могут храниться в холодильнике 18 часов. С заправками (майонез, соусы) они хранятся не более 12», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, исключением являются салаты с консервированными овощами и яйцами, которые в заправленном виде хранятся шесть часов.

Салаты из рыбы и морепродуктов без заправки могут храниться 12 часов, считает Павлова.

«Не рекомендуется хранить в холодильнике заправленные салаты и употреблять их на следующий день. Лучше подавать их порционно каждому участнику застолья, а ёмкость с приготовленным, но не заправленным салатом хранить в холоде», — уточнила она.

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