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В Роспотребнадзоре напомнили, что гимнастика придаёт бодрости по утрам

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В Роспотребнадзоре по Санкт-Петербургу дали рекомендации, которые помогут наладить режим сна и чувствовать себя бодрым по утрам.
В Роспотребнадзоре напомнили, что гимнастика придаёт бодрости по утрам
  • Gettyimages.ru

Специалисты посоветовали ложиться и вставать в одно и то же время (даже в выходные). Таким образом можно выработать привычку просыпаться без будильника, пишет neva.today со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Также эксперты порекомендовали после пробуждения вместо просмотра информации в телефоне умыться и сделать гимнастику. Перед завтраком стоит выпить натощак стакан воды.

Завтрак должен быть сбалансированным и содержать белки, цельное зерно, фрукты и овощи, а также нежирные молочные продукты.

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