Синоптик Леус заявил, что Петербург обновил снежный максимум зимы

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что Санкт-Петербург обновил снежный максимум текущей зимы.

В своём Telegram-канале он рассказал, что на сегодняшний день высота снежного покрова в городе, по информации городской метеостанции, составляет 25 см. По словам синоптика, это на 2 см выше, чем было в прошлый рекорд 3 декабря.

Леус добавил, что в Ленинградской области самые высокие сугробы зафиксированы в Соснове, их высота составляет 39 см.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин спрогнозировал рекордную высоту снега в Москве.