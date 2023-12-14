Синоптик Леус заявил, что Петербург обновил снежный максимум зимы
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В своём Telegram-канале он рассказал, что на сегодняшний день высота снежного покрова в городе, по информации городской метеостанции, составляет 25 см. По словам синоптика, это на 2 см выше, чем было в прошлый рекорд 3 декабря.
Леус добавил, что в Ленинградской области самые высокие сугробы зафиксированы в Соснове, их высота составляет 39 см.
Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин спрогнозировал рекордную высоту снега в Москве.