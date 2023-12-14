Назван прогноз по развлекательному контенту на 2024 год

Стало известно, какой контент в прокате, на онлайн-платформах и на телевидении будет превалировать в 2024 году.

Одним из главных трендов предстоящего года станут ремейки уже известных многим проектов, сообщила на презентации «Кинопоиска» по итогам 2023-го директор по взаимодействию с индустрией в подразделении медиасервисов «Яндекса» Ксения Болецкая.

В их число входят такие картины, как уже вышедший в прокат фильм «По щучьему велению», а также ленты «Волшебники изумрудного города», «Бременские музыканты», «Онегин», «Сто лет тому вперёд» и многие другие.

Кроме того, большой акцент будет сделан на жанрах фантастики и фэнтези.

«Продюсеры стали выпускать действительно много проектов в этих двух жанрах. Здесь и история «Короля и Шута», а из последних заметных хитов — сиквел «Последнего богатыря», «По щучьему велению». У Okko вышло несколько проектов фантастики и фэнтези», — отметила Ксения Болецкая.

Увеличение интереса кинематографистов к сказочным историям организаторы мероприятия объясняют в первую очередь возможностями технологий.

«Сейчас технологии ушли настолько вперёд, что обсчитывание спецэффектов 8D уже доступно продюсерам. То есть это не увеличивает ни бюджет производства, ни его сроки. Поэтому сейчас привычны проекты, в которых графика появляется практически в каждом кадре, когда у нас есть полностью нарисованные герои», — объяснила Болецкая.

Помимо этого, в 2024 году акцент также будет сделан на продолжениях уже полюбившихся когда-то проектов. К ним относятся, например, сериалы «Папины дочки. Новые» и «Букины».

Ранее стало известно, что в России отмечается рост интереса к российскому киноконтенту.