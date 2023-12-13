Дед Мороз рассказал, что делает летом

Дед Мороз на пресс-конференции раскрыл тайну, рассказав о том, чем он занимается летом.

Об этом сообщает газета «Известия».

Как отметил Дед Мороз, много времени уходит на корреспонденцию. Необходимо прочитать все письма и ответить на них.

«А потом мы же путешествуем много, ездим к своим друзьям, занимаемся сбором ягод, грибов, чтобы потом попотчевать и, как это называется, вместе с друзьями собраться и полакомиться тем, что даёт нам природа», — сказал главный волшебник страны.

Ранее представители сервисов по поиску специалистов дали в беседе с RT советы, как выбрать Деда Мороза и Снегурочку при организации детских праздников, а также рассказали, сколько в среднем по стране стоят такие услуги.