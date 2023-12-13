Дед Мороз рассказал, что делает летом
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия».
Как отметил Дед Мороз, много времени уходит на корреспонденцию. Необходимо прочитать все письма и ответить на них.
«А потом мы же путешествуем много, ездим к своим друзьям, занимаемся сбором ягод, грибов, чтобы потом попотчевать и, как это называется, вместе с друзьями собраться и полакомиться тем, что даёт нам природа», — сказал главный волшебник страны.
Ранее представители сервисов по поиску специалистов дали в беседе с RT советы, как выбрать Деда Мороза и Снегурочку при организации детских праздников, а также рассказали, сколько в среднем по стране стоят такие услуги.