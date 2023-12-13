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В Петербурге мастерской Аникушина и Приморскому рынку присвоят охранный статус

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В Санкт-Петербурге присвоят охранный статус мастерской Аникушина и Приморскому рынку в рамках работы по выявлению объектов культурного наследия советского времени.
В Петербурге мастерской Аникушина и Приморскому рынку присвоят охранный статус
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Дом-мастерская скульптора Михаила Аникушина в Вяземском переулке построен в 1968-1969 годах по проекту архитектора Филиппа Гепнера, а здание Приморского рынка в 1953 — 1955 годах по проекту архитекторов Олега Голынкина и Льва Хидекеля.

Как отмечают эксперты, дом мастерской Аникушина — произведение модернизма с активным силуэтом, а здание Приморского рынка представляет собой яркий образец советского неоклассицизма.

Ранее сообщалось, что исторический центр Новочеркасска признали единой охранной зоной.

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