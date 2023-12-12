Военно-Грузинскую дорогу временно закрыли для фур из-за непогоды

Движение фур по Военно-Грузинской дороге временно приостановлено в связи с непогодой.

Об этом сообщает управление МЧС по Северной Осетии.

«В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии... запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ — населённый пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации», — говорится в сообщении в Telegram.

Ранее в Гидрометеоцентре Челябинской области сообщили, что в регионе на смену 40-градусным морозам в четверг, 14 декабря, придёт потепление.