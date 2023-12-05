Егор Бероев провёл экскурсию по композиции «Наша культура» на выставке «Россия»
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Участниками встречи стали школьники и студенты, в том числе из Луганской Народной Республики.
Актёр начал экскурсию с экспозиции, посвящённой кинематографу. Далее участники перешли к экспозиции об образовании в сфере культуры.
Внимание гостей привлекли мультимедийные экраны с интервью музыкантов, актёров театра и кино, руководителей государственных музеев, артистов эстрады, скульпторов, кино- и театральных режиссёров.
Каждый из них назвал главное событие в культуре за всю историю, главное событие в российской культуре за последние 20 лет, главное событие в России за последние 20 лет.
В завершение экскурсии Егор Бероев провёл небольшую викторину и сфотографировался с участниками у панно, объединившего фотопортреты более чем 150 ключевых представителей современной российской культуры.