В Москве рассказали, как осмотреть город на общественном транспорте

Москвичам и гостям столицы рассказали, как осмотреть достопримечательности города во время поездки в общественном транспорте.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Посмотреть на старинные здания, памятники и узнать о связанных с ними известных личностях можно на трёх популярных городских маршрутах — трамвае № 39, автобусах М1 и М3.

Во время поездок пассажиры увидят Кремль, сталинскую высотку на Котельнической набережной, Донской монастырь (трамвай №39), дом на набережной, бывший гастроном «Елисеевский», Петровский путевой дворец и Тверскую улицу (автобус М1), Красную Пресню, Большую Никитскую и Моховую улицы, а также пушкинские места — церковь, в которой проходило венчание Александра Пушкина с Натальей Гончаровой, и собор, где его крестили (автобус М3).

Ранее сообщалось, что российские туристы стали чаще выбирать внутренние маршруты осенью.