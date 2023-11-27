Власти Тульской области поздравили Владимира Машкова с юбилеем

В Тульской области глава региона Алексей Дюмин поздравил художественного руководителя Московского театра и Московской театральной школы Олега Табакова, народного артиста России Владимира Машкова с 60-летием.

Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«За долгие годы плодотворной работы Вы внесли значительный вклад в развитие кинематографического и театрального искусства России», — сказал Дюмин.

Отмечается, что в регионе Владимир Машков принимает участие в различных культурных проектах и проводит мастер-классы на базе Центра одарённых детей «Мастерская талантов».

Ранее актёр Михаил Боярский рассказал о работе в труппе Ленсовета по случаю 90-летия театра.