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Дирижёр Солдатиков назвал использование ИИ в музыке новым этапом

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Дирижёр, артист Большого симфонического оркестра имени Чайковского, член Международного союза музыкальных деятелей Павел Солдатиков высказался об использовании искусственного интеллекта в музыке.
Дирижёр Солдатиков назвал использование ИИ в музыке новым этапом
  • Gettyimages.ru

«Мне кажется, что никаких проблем нет. ИИ — это, безусловно, хорошо, это новый этап, новые открытия, возможности. Это инструмент, который позволяет и творческим, и нетворческим людям проводить эксперименты, даже если человек не профессионал», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, ИИ — это хорошо, если есть возможность использовать его как инструмент.

Как добавил Солдатиков, созданное искусственным интеллектом может быть интересно и оригинально, но будет воспроизводиться миллион раз по одному и тому же сценарию.

Ранее актёр Милош Бикович во время Форума объединённых культур в Санкт-Петербурге высказался по поводу опасностей, связанных с использованием искусственного интеллекта в творчестве.

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