Москвичам предложили принять участие в экоакции «Накорми птицу»
- Gettyimages.ru
Также можно принести домик или кормушку для птиц, передаёт телеканал «360» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.
«Сегодня помощь животным вместе с нами выбирают более 12,8 тыс. человек», — уточнил директор ресурсного центра «Мосволонтёр» Александр Левит.
Отмечается, что помощь птицам, оставшимся зимовать в городе, способствует сохранению городской экологии.
Акция продлится до 31 января.
Ранее НСН сообщала, что в Москве выпустили ограниченную серию транспортных карт «Тройка» с лучшими снимками дикой природы от победителей международного конкурса фотографии The Golden Turtle.