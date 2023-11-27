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Москвичам предложили принять участие в экоакции «Накорми птицу»

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В Москве стартовала экоакция «Накорми птицу». Горожане смогут передать корм для зимующих в городе птиц в волонтёрские окружные центры «Доброе место».
Москвичам предложили принять участие в экоакции «Накорми птицу»
  • Gettyimages.ru

Также можно принести домик или кормушку для птиц, передаёт телеканал «360» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

«Сегодня помощь животным вместе с нами выбирают более 12,8 тыс. человек», — уточнил директор ресурсного центра «Мосволонтёр» Александр Левит.

Отмечается, что помощь птицам, оставшимся зимовать в городе, способствует сохранению городской экологии.

Акция продлится до 31 января.

Ранее НСН сообщала, что в Москве выпустили ограниченную серию транспортных карт «Тройка» с лучшими снимками дикой природы от победителей международного конкурса фотографии The Golden Turtle.

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