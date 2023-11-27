Синоптик Ильин спрогнозировал перепады температур в Тульской области в конце ноября
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В беседе с Тульской службой новостей он отметил, что после потепления во второй половине дня в понедельник температура начнёт снижаться, в ночь на 28 ноября ожидается -5...-8 °С, днём во вторник до -5 °С.
«Ещё одна волна потепления ожидается на границе среды и четверга. Она пройдёт в основном ночью. Температура приблизится к нулевой отметке, затем снова начнётся похолодание, поэтому в четверг подморозит до -2…-5 °С», — сказал Ильин.
В ночь на 1 декабря прогнозируется до -8 °С, днём до -4 °С. Порывы ветра до 6 м/с.
Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с RT рассказал о погоде на черноморском побережье.