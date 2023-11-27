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Синоптик Ильин спрогнозировал перепады температур в Тульской области в конце ноября

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Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявил, что с 27 ноября по 1 декабря в Тульской области возможно несколько волн потеплений и похолоданий.
Синоптик Ильин спрогнозировал перепады температур в Тульской области в конце ноября
  • Gettyimages.ru

В беседе с Тульской службой новостей он отметил, что после потепления во второй половине дня в понедельник температура начнёт снижаться, в ночь на 28 ноября ожидается -5...-8 °С, днём во вторник до -5 °С.

«Ещё одна волна потепления ожидается на границе среды и четверга. Она пройдёт в основном ночью. Температура приблизится к нулевой отметке, затем снова начнётся похолодание, поэтому в четверг подморозит до -2…-5 °С», — сказал Ильин.

В ночь на 1 декабря прогнозируется до -8 °С, днём до -4 °С. Порывы ветра до 6 м/с.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с RT рассказал о погоде на черноморском побережье.

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