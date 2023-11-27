В олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы Москвы» участвуют более 100 тысяч школьников

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на олимпиаду «Музеи. Парки. Усадьбы» в текущем учебном году зарегистрировались более 100 тыс. школьников.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

По его словам, учащиеся узнают город и его историю в игровой форме, решают загадки об известных московских зданиях и музеях.

«Для школьников открыто множество площадок. В этот раз в проекте в том числе участвуют галерея «Здесь на Таганке», Выставочный зал Варги, галереи «Беляево», «Выхино» и «Печатники», — говорится в сообщении.

В настоящее время проходит основной этап олимпиады, он завершится в конце марта.

Ранее НСН сообщала, что в Москве в рамках нового стандарта предпрофессионального образования более 6 тыс. учеников медицинских классов школ посетят экскурсии в поликлиниках и многопрофильных стационарах для более полного ознакомления с работой врачей.