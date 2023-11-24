RT в Telegram
Подпишись

Фонд кино поддержал проекты «Холоп 2» и «Карузо»

Короткая ссылка
Фонд кино закончил процедуру отбора проектов на поддержку в производстве. В числе тех, что получат финансирование, оказались вторая часть фильма «Холоп» и лента «Конец славы».
Фонд кино поддержал проекты «Холоп 2» и «Карузо»
  • Gettyimages.ru
  • © VivianG

Всего на возвратной основе проката Фонд кино поддержит два отечественных фильма — «Холоп 2» и «Конец славы», сообщается на сайте организации.

Кроме того, были отобраны десять проектов для семейной и детской аудитории, которым будет предоставлено финансирование на производство. Среди них — «Карузо», «Мой дикий друг», «Стальное сердце», «Космическая экскурсия» и прочие.

Ранее российские киностудии представили свои будущие проекты Минкультуры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить