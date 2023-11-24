Фонд кино поддержал проекты «Холоп 2» и «Карузо»
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Всего на возвратной основе проката Фонд кино поддержит два отечественных фильма — «Холоп 2» и «Конец славы», сообщается на сайте организации.
Кроме того, были отобраны десять проектов для семейной и детской аудитории, которым будет предоставлено финансирование на производство. Среди них — «Карузо», «Мой дикий друг», «Стальное сердце», «Космическая экскурсия» и прочие.
Ранее российские киностудии представили свои будущие проекты Минкультуры.