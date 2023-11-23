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Открытие Театрально-музейного комплекса во Владивостоке планируется на 2025 год

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В Приморском крае прошло совещание под руководством губернатора Олега Кожемяко, в ходе которого было заявлено, что театрально-музейный комплекс во Владивостоке планируют сдать в период проведения Годов культуры России и Китая — 2024 и 2025 годах.
Открытие Театрально-музейного комплекса во Владивостоке планируется на 2025 год
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

В настоящее время монолитный каркас строения готов почти на 90%.

Отмечается, что в разработке проекта участвовал крупный харбинский проектный институт.

Вместе с этим сообщается, что китайская строительная компания нарастит количество рабочих на объекте к весне до 1000 человек.

Для капитального ремонта дороги на будущий год выделено около 250 млн рублей.

«Сдача комплекса в 2025 году в Год культуры России в Китае позволит познакомить жителей соседних стран с нашим балетом, оперой, музыкой и ведущими музеями страны», — отметил Кожемяко.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что в столице региона создадут культурно-образовательный центр, который станет площадкой для профильных учебных заведений и творческих объединений.

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