Открытие Театрально-музейного комплекса во Владивостоке планируется на 2025 год
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Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.
В настоящее время монолитный каркас строения готов почти на 90%.
Отмечается, что в разработке проекта участвовал крупный харбинский проектный институт.
Вместе с этим сообщается, что китайская строительная компания нарастит количество рабочих на объекте к весне до 1000 человек.
Для капитального ремонта дороги на будущий год выделено около 250 млн рублей.
«Сдача комплекса в 2025 году в Год культуры России в Китае позволит познакомить жителей соседних стран с нашим балетом, оперой, музыкой и ведущими музеями страны», — отметил Кожемяко.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что в столице региона создадут культурно-образовательный центр, который станет площадкой для профильных учебных заведений и творческих объединений.