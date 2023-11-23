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Большинство россиян считают себя метеозависимыми

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Новое исследование показало, что большинство россиян (64%) считают, что погода оказывает влияние на их настроение и эмоциональное состояние.
Большинство россиян считают себя метеозависимыми
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на компанию Tiburon Research.

Отмечается, что 36% россиян считают себя метеозависимыми, но не испытывают от этого дискомфорта. Ещё 28% опрошенных заявили, что плохая погода доставляет им значительные неприятные ощущения.

Также выяснилось, что каждый третий россиянин верит в народные погодные приметы. Самые популярные — это поверья, связанные с поведением животных и птиц.

В опросе приняли участие 1,2 тыс. респондентов в возрасте 18 — 55 лет.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, стоит ли ожидать устойчивого снежного покрова на Новый год в Москве.

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