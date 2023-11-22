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Химик Юрова заявила о пользе хурмы из-за большого содержания витамина С

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Старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Наталья Юрова рассказала о полезных свойствах хурмы.
Химик Юрова заявила о пользе хурмы из-за большого содержания витамина С
  • Gettyimages.ru

«Вследствие большого содержания необходимых микроэлементов и витамина С, а также бактерицидных свойств хурма способна повысить сопротивляемость организма к болезням и очень полезна при различных сезонных эпидемиях, а также при истощении», — цитирует эксперта Life.ru.

Как отметила Юрова, важно учитывать сорта хурмы. К примеру, плоды, образовавшиеся без опыления и не содержащие семян, не меняют цвет мякоти при созревании, а плоды, которые образовались после опыления и имеют семена, меняют цвет вплоть до тёмно-коричневого.

Ранее врач — диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова заявила, что некачественные и просроченные консервы могут нанести серьёзный вред здоровью.

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