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Дом начала ХХ века в Петербурге признали памятником

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В Санкт-Петербурге дом начала ХХ века включили в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия как «Дом А.П. Корниловой».
Дом начала ХХ века в Петербурге признали памятником
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу КГИОП.

Здание в стиле модерн, по Среднему проспекту Васильевского острова на углу с 14-й линией, построено в 1909 году по проекту архитектора Александра Барановского.

В 1911—1913 годах в доме жил художник Кузьма Петров-Водкин. После революции здание было национализировано, квартиры стали коммунальными.

В настоящее время это жилой дом.

Ранее сообщалось, что в Палехе (Ивановская область) отреставрируют памятник федерального значения — Крестовоздвиженский храм XVIII века.

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