Дом начала ХХ века в Петербурге признали памятником
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Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу КГИОП.
Здание в стиле модерн, по Среднему проспекту Васильевского острова на углу с 14-й линией, построено в 1909 году по проекту архитектора Александра Барановского.
В 1911—1913 годах в доме жил художник Кузьма Петров-Водкин. После революции здание было национализировано, квартиры стали коммунальными.
В настоящее время это жилой дом.
Ранее сообщалось, что в Палехе (Ивановская область) отреставрируют памятник федерального значения — Крестовоздвиженский храм XVIII века.