Анна Шатилова поделилась воспоминаниями о запуске цветного телевидения в СССР

Телеведущая Анна Шатилова поделилась воспоминаниями о запуске цветного телевидения в Советском Союзе.

«Я шла на цветное телевидение, меня гримировали, и я объявляла классическую музыку, балет. И эта трансляция в цвете шла, видно, в те кабинеты, которые отсматривали, прежде чем запустить цветное телевидение на всю страну», — цитирует Шатилову телеканал «Звезда».

По словам ведущей, в расписании она видела слова «Шатилова — цветное телевидение».

Как отметила Шатилова, технический прогресс изменил современное ТВ.

В сентябре сообщалось, что в историко-познавательном комплексе «Галерея звёзд» у Останкинской телебашни появилось пять новых памятных знаков.