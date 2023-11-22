Лев Лещенко выступил в составе агитбригады «Русского Радио»

На сцене военного госпиталя в Наро-Фоминске прошёл концерт агитбригады «Русского Радио» в поддержку российских военных.

Об этом сообщает пресс-служба «Русской Медиагруппы».

Лев Лещенко, Елена Север и Денис Майданов исполнили свои известные песни, а также пообщались с военными и медперсоналом.

«Самое главное, мы — единое целое. А когда мы единое целое, мы непобедимы», — заявил Лещенко.

Со своей стороны, Майданов отметил, что рад вновь принять участие в акции. По его словам, агитбригады — это хорошее соединение сердец, мыслей и душ.

«Это наш традиционный концерт в рамках агитбригад «Русского Радио». Каждый раз видеть реакцию в зале — очень волнительно. Чувствуешь ответственность и хочется выложиться на сто процентов», — сказала Север.

Концерт состоялся при поддержке правительства Московской области.