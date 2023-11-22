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Собянин: музеи Москвы получили 33 тысячи новых экспонатов

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Московские музеи получили более 33 тыс. новых экспонатов в 2023 году, заявил мэр Сергей Собянин.
Собянин: музеи Москвы получили 33 тысячи новых экспонатов
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт Собянина.

Как отметил мэр, сотрудники столичных музеев проделали масштабную работу по поиску, отбору и приобретению ценных предметов культуры.

«В этом году «охота за сокровищами» уже дала рекордный за последние четыре года результат — 33 тыс. предметов. Это скульптура и живопись, фотографии и декоративные предметы интерьера и многое, многое другое», — рассказал Собянин.

Например, Музей К.Г. Паустовского получил более 500 предметов, составляющих архив писателя. Более 350 произведений искусства появилось в Государственном музее А.С. Пушкина.

Ранее сообщалось, что мобильный видеогид, разработанный специально для глухих и слабослышащих посетителей, появился в Доме-музее Цветаевой в Москве.

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