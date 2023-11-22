В Удмуртии пройдут работы на восьми объектах по программе «Развитие культуры»
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Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на региональное Агентство по госохране ОКН.
Отмечается, что в организационно-финансовый план госпрограммы вошли Воскресенская церковь, здание бывшего духовного училища (г. Глазов), пожарная каланча (г. Сарапул), главный корпус Ижевского оружейного завода, церковь Успения (Сарапульский район), а также историко-архитектурный памятник — здание детской поликлиники и ансамбль Вятской улицы (г. Сарапул).
Ранее сообщалось, что в Палехе (Ивановская область) отреставрируют памятник федерального значения — Крестовоздвиженский храм XVIII века.