МЧС выпустило предупреждение о метелях и ветре до 18 м/с в Челябинской области
- Gettyimages.ru
- © abbestock
Об этом сообщает URA.RU.
«По данным Челябинского гидрометцентра, ночью и днём 21 ноября в области ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, гололёд и метели. Порывы ветра — до 18 м/с», — говорится в сообщении.
Жителей попросили соблюдать меры безопасности.
Также стало известно, что сильный снег ожидается в Татарстане ночью и утром во вторник, 21 ноября. МЧС России по Республике Татарстан объявило штормовое предупреждение, передаёт inkazan.ru.
По данным синоптиков, может выпасть не менее 20 мм осадков, а скорость ветра будет достигать 15—18 м/с. Также днём на востоке республики возможен ледяной дождь.
Ранее синоптики спрогнозировали морозы в Ростовской области до -10 °С со вторника, 21 ноября.