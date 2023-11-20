МЧС выпустило предупреждение о метелях и ветре до 18 м/с в Челябинской области

В пресс-службе МЧС по Челябинской области предупредили, что 21 ноября в регионе ожидается ухудшение погодных условий. Прогнозируются метели и гололёд на фоне усиления ветра до 18 м/с.

Об этом сообщает URA.RU.

«По данным Челябинского гидрометцентра, ночью и днём 21 ноября в области ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, гололёд и метели. Порывы ветра — до 18 м/с», — говорится в сообщении.

Жителей попросили соблюдать меры безопасности.

Также стало известно, что сильный снег ожидается в Татарстане ночью и утром во вторник, 21 ноября. МЧС России по Республике Татарстан объявило штормовое предупреждение, передаёт inkazan.ru.

По данным синоптиков, может выпасть не менее 20 мм осадков, а скорость ветра будет достигать 15—18 м/с. Также днём на востоке республики возможен ледяной дождь.

Ранее синоптики спрогнозировали морозы в Ростовской области до -10 °С со вторника, 21 ноября.