RT в Telegram
Подпишись

МЧС выпустило предупреждение о метелях и ветре до 18 м/с в Челябинской области

Короткая ссылка
В пресс-службе МЧС по Челябинской области предупредили, что 21 ноября в регионе ожидается ухудшение погодных условий. Прогнозируются метели и гололёд на фоне усиления ветра до 18 м/с.
МЧС выпустило предупреждение о метелях и ветре до 18 м/с в Челябинской области
  • Gettyimages.ru
  • © abbestock

Об этом сообщает URA.RU.

«По данным Челябинского гидрометцентра, ночью и днём 21 ноября в области ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, гололёд и метели. Порывы ветра — до 18 м/с», — говорится в сообщении.

Жителей попросили соблюдать меры безопасности.

Также стало известно, что сильный снег ожидается в Татарстане ночью и утром во вторник, 21 ноября. МЧС России по Республике Татарстан объявило штормовое предупреждение, передаёт inkazan.ru.

По данным синоптиков, может выпасть не менее 20 мм осадков, а скорость ветра будет достигать 15—18 м/с. Также днём на востоке республики возможен ледяной дождь.

Ранее синоптики спрогнозировали морозы в Ростовской области до -10 °С со вторника, 21 ноября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить