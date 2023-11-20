В Удмуртии рассказали об использовании беспилотников для подсчёта популяции лосей
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Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
«Мы определяем это количество не только по данным пешего маршрутного учёта охотничьих угодий, но и с помощью беспилотных летательных аппаратов. Такие технологии также помогают бороться с браконьерами», — сказал Удалов.
Отмечается, что по плотности популяции этих животных регион вышел на первое место в Приволжском федеральном округе.
Ранее сообщалось, что на Чаяндинском месторождении в Якутии обнаружили медведя.