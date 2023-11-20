В Удмуртии рассказали об использовании беспилотников для подсчёта популяции лосей

Министр природных ресурсов Удмуртии Денис Удалов заявил, что в лесах республики обитают 19,5 тыс. лосей.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Мы определяем это количество не только по данным пешего маршрутного учёта охотничьих угодий, но и с помощью беспилотных летательных аппаратов. Такие технологии также помогают бороться с браконьерами», — сказал Удалов.

Отмечается, что по плотности популяции этих животных регион вышел на первое место в Приволжском федеральном округе.

Ранее сообщалось, что на Чаяндинском месторождении в Якутии обнаружили медведя.