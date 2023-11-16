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Музыкант Габерман выразил соболезнования в связи со смертью клавишника Плявина

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Экс-ударник группы «Би-2» Григорий Габерман прокомментировал сообщение о смерти бывшего клавишника коллектива Николая Плявина.
Музыкант Габерман выразил соболезнования в связи со смертью клавишника Плявина
  • РИА Новости

В беседе с телеканалом «360» Габерман заявил, что долго работал с Плявиным в «Би-2», а также у певца Евгения Осина, но в последнее время они не общались.

«Мы все были заняты своими делами. Он ушёл в бизнес, я продолжал заниматься музыкой и сейчас продолжаю заниматься», — пояснил Габерман.

Он назвал Плявина очень профессиональным музыкантом.

«Он, во-первых, мультиинструменталист. Изначально он был гитаристом, потом стал играть на клавишах. Он очень хороший музыкант — так же, как был его брат Саша. У них папа был известный виолончелист, они из музыкальной семьи. Он очень образованный, очень профессиональный товарищ, конечно», — добавил Габерман.

Ранее сообщалось, что бывший клавишник и ударник группы «Би-2» Николай Плявин найден мёртвым в съёмной квартире в Москве.

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