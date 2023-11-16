В Москве капитально обновили почти 90 домов в стиле модерн

В Москве за последние годы капитально отремонтировали почти 90 домов, построенных в стиле модерн.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на столичный комплекс городского хозяйства.

Среди таких зданий дом 7/6 на Волхонке, дом 9, стр. 1 в Лялином переулке и дом 16/13 в 1-м Неопалимовском переулке.

В столичную программу капитального ремонта жилья включено более 29 тыс. домов общей площадью свыше 290 млн кв. м. Она считается одной из самых масштабных в мире.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что большая часть работ по комплексной реставрации ансамбля Донского ставропигиального мужского монастыря выполнена.