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В Москве капитально обновили почти 90 домов в стиле модерн

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В Москве за последние годы капитально отремонтировали почти 90 домов, построенных в стиле модерн.
В Москве капитально обновили почти 90 домов в стиле модерн

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на столичный комплекс городского хозяйства.

Среди таких зданий дом 7/6 на Волхонке, дом 9, стр. 1 в Лялином переулке и дом 16/13 в 1-м Неопалимовском переулке.

В столичную программу капитального ремонта жилья включено более 29 тыс. домов общей площадью свыше 290 млн кв. м. Она считается одной из самых масштабных в мире.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что большая часть работ по комплексной реставрации ансамбля Донского ставропигиального мужского монастыря выполнена.

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