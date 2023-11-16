Посвящённая Джорджо Вазари и маньеризму выставка откроется в Нижнем Новгороде
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Это заключительная часть выставки-трилогии, сообщает ИА «Время Н».
Джорджо Вазари — итальянский живописец, архитектор и теоретик, впервые предложил концепцию деления истории европейского искусства на три периода: Средневековье, Возрождение и Маньеризм. Им и посвящена экспозиционная триада.
Выставка объединяет произведения XVI — начала XVII веков из собрания Пушкинского музея и работы современных авторов.
Ранее сообщалось, что в музее-заповеднике «Архангельское» в подмосковном округе Красногорск 14 ноября открываются выставки, посвящённые фарфору князя Николая Юсупова.