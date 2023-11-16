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Посвящённая Джорджо Вазари и маньеризму выставка откроется в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде 24 ноября откроется выставка «Названо Вазари. Маньеризм».
Посвящённая Джорджо Вазари и маньеризму выставка откроется в Нижнем Новгороде
  • Gettyimages.ru
  • © JackF

Это заключительная часть выставки-трилогии, сообщает ИА «Время Н».

Джорджо Вазари — итальянский живописец, архитектор и теоретик, впервые предложил концепцию деления истории европейского искусства на три периода: Средневековье, Возрождение и Маньеризм. Им и посвящена экспозиционная триада.

Выставка объединяет произведения XVI — начала XVII веков из собрания Пушкинского музея и работы современных авторов.

Ранее сообщалось, что в музее-заповеднике «Архангельское» в подмосковном округе Красногорск 14 ноября открываются выставки, посвящённые фарфору князя Николая Юсупова.

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