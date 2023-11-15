Живопись в помпейском стиле воссоздадут в усадьбе Покровское-Стрешнево в Москве

В Голубой гостиной усадьбы Покровское-Стрешнево в Москве воссоздадут живопись в помпейском стиле.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

До начала работ специалисты изучили старые фото, архивные материалы и сборники по археологическим раскопкам, в том числе рисунки древнегреческой вазописи, рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта Москвы.

После изготовления трафаретов орнамента художники перенесут контуры живописи на стены и прорисуют все детали.

Работы по восстановлению проводятся в рамках реставрации всего ансамбля усадьбы.

Ранее сообщалось, что утверждён предмет охраны палат XVII века в центре Москвы.