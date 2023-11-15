Живопись в помпейском стиле воссоздадут в усадьбе Покровское-Стрешнево в Москве
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
До начала работ специалисты изучили старые фото, архивные материалы и сборники по археологическим раскопкам, в том числе рисунки древнегреческой вазописи, рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта Москвы.
После изготовления трафаретов орнамента художники перенесут контуры живописи на стены и прорисуют все детали.
Работы по восстановлению проводятся в рамках реставрации всего ансамбля усадьбы.
Ранее сообщалось, что утверждён предмет охраны палат XVII века в центре Москвы.