RT в Telegram
Подпишись

В Тюменской области предупредили об усилении ветра до 16 м/с

Короткая ссылка
В Тюменской области до 14:00 16 ноября ожидается сильный ветер, порывы могут достигать 16 м/с.
В Тюменской области предупредили об усилении ветра до 16 м/с
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.

До 08:00 15 ноября возможен гололёд и отложения мокрого снега.

Жителям рекомендуют проявлять осторожность.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, какие могут быть последствия аномально тёплой осени. Он отметил, что начало метеозимы отодвигается всё дальше и дальше.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить