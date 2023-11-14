В Тюменской области предупредили об усилении ветра до 16 м/с
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.
До 08:00 15 ноября возможен гололёд и отложения мокрого снега.
Жителям рекомендуют проявлять осторожность.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, какие могут быть последствия аномально тёплой осени. Он отметил, что начало метеозимы отодвигается всё дальше и дальше.