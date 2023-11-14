В Москве у Курского вокзала открылась выставка уличного искусства «Путь сообщения»

В Москве у метро «Курская» открылась выставка уличного искусства «Путь сообщения».

На стене возле метро появились работы шести современных художников. Это четвёртый проект для Арт Квартала, который реализует ЦСИ Винзавод совместно с Москомархитектурой.

«Тема (выставки. — RT) многогранная, она, с одной стороны, отражает место, где мы находимся... с другой сторон, она про то, что по этой дороге вдоль этой стены ежедневно проходят десятки тысяч человек, про этот их путь, в котором появляются сообщения художников», — рассказала RT куратор НЕТСТЕН Сабина Чагина.

По её словам, на создание эскиза уходит около двух недель, на реализацию задумки — три-четыре дня.

«В целом, помимо того, что искусство обогащает наш внутренний мир, и мы, когда живём в окружении памятников архитектуры, центр Москвы, например, если взять, совершенно другое ощущение, нежели когда ты приезжаешь в новые районы... Конечно, в районах, которые застраваются, я считаю, что просто обязально должны интегрировать искусство», — сказала Чагина.

Отмечается, что отбор художников был проведён в ходе закрытого конкурса, в рамках которого экспертная комиссия оценивала их портфолио.

Для данной выставки были выбраны работы таких художников, как Гоша Ykor, Zhihar, Женя Войнар, Андрей Aznet, Сергей Овсейкин (Zukclub) и Никита Dusto.

Выставка «Путь сообщения» продлится до 15 мая 2024 года, затем экспозиция будет обновлена.