Врач Умнов заявил, что уходовой стойкой туши не существует
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«Это миф, тушь с уходовыми компонентами (маслами, например) всегда размазывается, не даёт объёма, долго на ресницах не держится», — сказал он в беседе с Life.ru.
Как отметил Умнов, стойкие тени, матовые помады могут вызвать чрезмерную сухость кожи.
Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что употребление рыбьего жира помогает бороться со стрессом.