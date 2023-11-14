Врач Умнов заявил, что уходовой стойкой туши не существует

Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов выразил мнение, что уходовой стойкой туши не существует.

«Это миф, тушь с уходовыми компонентами (маслами, например) всегда размазывается, не даёт объёма, долго на ресницах не держится», — сказал он в беседе с Life.ru.

Как отметил Умнов, стойкие тени, матовые помады могут вызвать чрезмерную сухость кожи.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что употребление рыбьего жира помогает бороться со стрессом.