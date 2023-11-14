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Врач Умнов заявил, что уходовой стойкой туши не существует

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Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов выразил мнение, что уходовой стойкой туши не существует.
Врач Умнов заявил, что уходовой стойкой туши не существует
  • Gettyimages.ru
  • © JGI/Jamie Grill

«Это миф, тушь с уходовыми компонентами (маслами, например) всегда размазывается, не даёт объёма, долго на ресницах не держится», — сказал он в беседе с Life.ru.

Как отметил Умнов, стойкие тени, матовые помады могут вызвать чрезмерную сухость кожи.

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