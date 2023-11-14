Музыкальное шоу «Звёзды хайпа» пройдёт 6 декабря

«Русское Радио» и телеканал RU.TV проведут музыкальное шоу «Звёзды хайпа» 6 декабря.

Об этом сообщили в «Русской Медиагруппе».

На сцену выйдут Филипп Киркоров, группа «Земляне», Клава Кока, Ханна, Artik & Asti, Instasamka, Амирчик, Zivert, IOWA, RASA, Gayazov$ Brothers$, Filatov & Karas, ЮрКисс, Ольга Серябкина, Хабиб, Артур Пирожков и другие исполнители.

«Телеканал RU.TV и «Русское Радио» всегда стремились открывать новые имена, предлагать аудитории разные музыкальные форматы, знакомить с лучшими образцами современной поп-сцены», — заявила музыкальный продюсер «Русской Медиагруппы» Светлана Столповских.

По её словам, шоу позволяет объединить и знаменитых артистов, и новых кумиров молодого поколения.