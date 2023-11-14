В Петербурге Дом князя Голицына получил статус объекта культурного наследия

В Санкт-Петербурге признали объектом культурного наследия регионального значения Дом князя Фёдора Голицына, расположенный на 16-й линии Васильевского острова.

Соответствующее распоряжение подписал председатель КГИОП Сергей Макаров, сообщает «Петербургский дневник».

По данным пресс-службы ведомства, первое двухэтажное здание на этом участке было возведено в первой трети XVIII века. А в 1835 году при новом владельце — художнике, золотых дел мастере саксонском подданном Эммануэле Паннаше — здание было надстроено третьим этажом.

В настоящее время постройка является жилым домом.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове отреставрировали Приказную избу XVIII века — объект культурного наследия федерального значения.