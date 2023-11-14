В Петербурге Дом князя Голицына получил статус объекта культурного наследия
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Соответствующее распоряжение подписал председатель КГИОП Сергей Макаров, сообщает «Петербургский дневник».
По данным пресс-службы ведомства, первое двухэтажное здание на этом участке было возведено в первой трети XVIII века. А в 1835 году при новом владельце — художнике, золотых дел мастере саксонском подданном Эммануэле Паннаше — здание было надстроено третьим этажом.
В настоящее время постройка является жилым домом.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове отреставрировали Приказную избу XVIII века — объект культурного наследия федерального значения.