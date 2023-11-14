В Крыму вновь объявили штормовое предупреждение

На территории Крыма вновь объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство региона.

«Днём 15 ноября и ночью 16 ноября ожидаются дожди, местами очень сильные. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15 — 20 м/с», — отмечается в сообщении.

Сильный ветер прогнозируется и в Ставропольском крае, передаёт newstracker.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Днём в четверг, 16 ноября, местами пройдёт сильный дождь. Температура воздуха составит +10...+15 °С, ветер 6 — 11 м/с, порывы до 20 м/с.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что погода в столичном регионе будет переменчивой в ближайшие дни.