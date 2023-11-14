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«Ночь искусств» в Тюменской области собрала более 46 тысяч посетителей

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Всероссийская акция «Ночь искусств» в Тюменской области в День народного единства собрала 46,5 тыс. посетителей.
«Ночь искусств» в Тюменской области собрала более 46 тысяч посетителей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Тюменская область сегодня.

Гости мероприятия посетили световое шоу, выставку молодых художников, кукольный театр, творческие мастер-классы в областной библиотеке имени Менделеева, концерт фортепианной музыки Станислава Хуланхова в Тюменской филармонии.

«Искусство даёт возможность больше узнать об истории и традициях, обрести друзей и единомышленников, прожить счастливые моменты с близкими», — отметила директор Департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Ранее сообщалось, что в Московской области Всероссийскую акцию «Ночь искусств» посетили около 50 тыс. человек.

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