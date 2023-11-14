«Ночь искусств» в Тюменской области собрала более 46 тысяч посетителей
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Об этом сообщает Тюменская область сегодня.
Гости мероприятия посетили световое шоу, выставку молодых художников, кукольный театр, творческие мастер-классы в областной библиотеке имени Менделеева, концерт фортепианной музыки Станислава Хуланхова в Тюменской филармонии.
«Искусство даёт возможность больше узнать об истории и традициях, обрести друзей и единомышленников, прожить счастливые моменты с близкими», — отметила директор Департамента культуры Тюменской области Елена Майер.
Ранее сообщалось, что в Московской области Всероссийскую акцию «Ночь искусств» посетили около 50 тыс. человек.