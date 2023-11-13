В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей

В Крыму объявлено штормовое предупреждение. Вечером 13 ноября, ночью и утром 14 ноября на юге и востоке региона ожидаются очень сильные дожди. Ветер может усилиться до 15—20 м/с.

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на республиканское ГУ МЧС России.

Как отметили спасатели, высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, увеличения числа ДТП, нарушения транспортного сообщения. Не исключены подтопления территорий.

«Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Чёрного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни», — предупредили в ведомстве.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, какие могут быть последствия аномально тёплой осени. Он отметил, что начало метеозимы отодвигается всё дальше и дальше.