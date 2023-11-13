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На Кубани ожидаются ливни и поднятие уровня воды в горных реках

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Синоптики спрогнозировали резкое ухудшение погоды в Краснодарском крае 14 ноября. В регионе объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются ливни, сели, оползни, поднятие уровня воды в горных реках.
На Кубани ожидаются ливни и поднятие уровня воды в горных реках
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу Министерства ГО и ЧС по региону.

Подтопления территорий возможны в Новороссийске, Геленджике, Анапе, Горячем Ключе, Мостовском, Апшеронском, Туапсинском, Лабинском, Курганинском, Крымском, Абинском, Северском, Белореченском и Отрадненском районах.

Жителей и гостей Кубани призвали соблюдать все необходимые меры безопасности, в случае возникновения ЧС звонить по номерам 101 или 112.

Также стало известно, что с 17 ноября в Удмуртию придёт похолодание, передаёт udm-info.ru со ссылкой на Гидрометцентр региона.

«Уже к вечеру пятницы температура воздуха опустится до -4...-6 °С. На большей территории республики пройдёт небольшой снег. На дорогах ожидается гололедица. Днём 17 ноября ожидается -2 °С. По предварительным данным, в выходные ночью столбики термометров будут опускаться до -7 °С», — рассказала руководитель группы метеопрогнозов Гидрометцентра Удмуртии Дарья Зеленцова.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что пятница, 17 ноября, станет самым холодным днём недели в столичном регионе.

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