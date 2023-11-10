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В Тюменской области ожидаются изморозь и гололёд 11 ноября

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В Тюменской области в субботу, 11 ноября, ожидаются изморозь и гололёд.
В Тюменской области ожидаются изморозь и гололёд 11 ноября
  • Gettyimages.ru
  • © Cosminxp Cosmin

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального Гидрометцентра.

«Предупреждение по Тюменской области. Гололёдно-изморозевое отложение. Период до 20 часов 11 ноября», — отмечается в сообщении.

Также стало известно, что в Удмуртии в выходные прогнозируется небольшое похолодание и дожди с мокрым снегом, передаёт udm-info.ru со ссылкой на республиканский Гидрометцентр.

Температура воздуха в субботу составит +1...+4 °С, в воскресенье до +2 °С.

«К утру понедельника к территории республики подойдёт очередной циклон, который принесёт влажную и ветреную погоду», — рассказали синоптики.

Ранее сообщалось, что в Самарской области зафиксировали новый температурный рекорд.

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