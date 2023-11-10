В Тюменской области ожидаются изморозь и гололёд 11 ноября
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального Гидрометцентра.
«Предупреждение по Тюменской области. Гололёдно-изморозевое отложение. Период до 20 часов 11 ноября», — отмечается в сообщении.
Также стало известно, что в Удмуртии в выходные прогнозируется небольшое похолодание и дожди с мокрым снегом, передаёт udm-info.ru со ссылкой на республиканский Гидрометцентр.
Температура воздуха в субботу составит +1...+4 °С, в воскресенье до +2 °С.
«К утру понедельника к территории республики подойдёт очередной циклон, который принесёт влажную и ветреную погоду», — рассказали синоптики.
Ранее сообщалось, что в Самарской области зафиксировали новый температурный рекорд.