Специалист Лялина перечислила полезные свойства сбитня
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В беседе с Life.ru эксперт отметила, что классическое сочетание ромашки, мяты, зверобоя и шалфея положительно скажется на сердечно-сосудистой, пищеварительной и нервной системах.
Специи, содержащиеся в сбитне, в том числе кардамон, гвоздика и корица, способны оказать бодрящее и противовоспалительное воздействие.
Ещё одним ингредиентом напитка является мёд, который содержит витамины С, В и РР, а также микроэлементы.
«Но его не стоит пить людям с аллергическими реакциями на мёд, травы или специи. Также от него нужно отказаться людям с сахарным диабетом», — заключила Лялина.
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