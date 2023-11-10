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Специалист Лялина перечислила полезные свойства сбитня

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И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала о полезных свойствах сбитня. По её словам, важным компонентом напитка являются лечебные травы.
Специалист Лялина перечислила полезные свойства сбитня
  • Gettyimages.ru
  • © Butsaya

В беседе с Life.ru эксперт отметила, что классическое сочетание ромашки, мяты, зверобоя и шалфея положительно скажется на сердечно-сосудистой, пищеварительной и нервной системах.

Специи, содержащиеся в сбитне, в том числе кардамон, гвоздика и корица, способны оказать бодрящее и противовоспалительное воздействие.

Ещё одним ингредиентом напитка является мёд, который содержит витамины С, В и РР, а также микроэлементы.

«Но его не стоит пить людям с аллергическими реакциями на мёд, травы или специи. Также от него нужно отказаться людям с сахарным диабетом», — заключила Лялина.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что употребление рыбьего жира помогает бороться со стрессом.

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